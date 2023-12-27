موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام فريق طلائع الجيش مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتنطلق صافرة أحداث مواجهة فريق سموحة ونظيره طلائع الجيش الليلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الاسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وطلائع الجيش

وتذاع أحداث مباراة سموحة وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدورى المصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.



موقف سموحة وطلائع الجيش بجدول ترتيب الدوري المصري

ويملك سموحة 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

كما لعب طلائع الجيش 9 مباريات حصل من خلالهما على 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

واسندت الادارة التحكيمية لمباراة سموحة ضد طلائع الجيش، الى حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود عبدالسميع مساعد أول وحسن رمضان مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الدسوقي حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.