جريمة قتل بشعة.. عراقية تحرق خطيبها حتى الموت داخل سيارته

شهد العراق جريمة قتل بشعة، نفذتها فتاة بحق خطيبها بطريقة جهنمية، إذ قتلته حرقا داخل سيارته في مدينة الديوانية جنوبي العراق.

ونقل المجني عليه إلى المسشتفى بإصابات وحروق بالغة، وكشف تفاصيل الحادثة المروعة التي تعرض لها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير من وصوله بالمستشفى.

وأوضح القتيل قبل وفاته، في أثناء وضعه تحت الرعاية الطبية كمحاولة لإنقاذه، أن خطيبته طلبت الخروج معه لتناول الطعام، لكنها اشترطت عليه الحضور بسيارته وأن يكون بمفرده، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضح المجني عليه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أنه خلال عودتهما طلبت منه التوقف بدعوى منحه هدية وعصبت عينيه حتى لا يرى مكيدتها.

بعد ذلك، سكبت الفتاة البنزين على خطيبها داخل السيارة ثم أشعلت النار فيه قبل أن يحرك ساكنا.

ولم يعرف حتى الآن الدافع وراء الجريمة، كما لم يصدر أي بيان أمني بشأن الواقعة.