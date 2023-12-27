عبد المنعم: على مسئولي اتحاد الكرة تشكيل لجنة لفض المنازعات

أكد محمد عبد المنعم، خبير التسويق والإدارة الرياضية أنه يتوجب على الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأندية واللاعبين.

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وقال محمد عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفيفا اكتشف عام 2002، وجود أزمات بين الأندية المحلية ولاعبيها، وأنه لا يوجد حل داخلي لهذا الأمر".

وأضاف: "بعد هذا الأمر، أصدر الفيفا قرارًا في عام 2005 لتشكيل هيئات تحكيمية في الاتحادات الأهلية".

وتابع: "عام 2018 دشن الفيفا ورشة تضم 4 اتحادات إفريقية من بينها مصر، لإنشاء لجنة فض المنازعات في الاتحادات الأهلية".

وأكمل: "يجب أن تنص لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم على لجنة فض المنازعات.. النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري ينص على أن حل الأزمات يكون لدى مركز التسوية والتحكيم".

وواصل: "الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة ليس به لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وهذا موجود في جميع الدول الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية".

وأتم محمد عبد المنعم تصريحاته قائلًا: "لجنة فض المنازعات يجب أن تضم رئيس ونائب رئيس من محاميين مختصين.. هناك أكثر من ألف قضية لدى اتحاد الكرة المصري لم يتم النظر فيها".