ريمونتادا مانشستر يونايتد تلتهم أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة النارية التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب اليونايتد تأخره في الشوط الاول إلى فوز ليحصد 3 نقاط هامة في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي.

قدم أستون فيلا عرضاً رائعاً في شوط اللقاء الأول، ونجح في التقدم بهدف مبكر منذ الدقيقة 31 عن طريق اللاعب جون ماكجين.

وواصل فريق المدرب أوناي إيمري تفوقه لينجح في مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني عن طريق لياندر ديندونكير في الدقيقة 26 لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2-0.

إنتفاضة مانشستر يونايتد في الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني إنتفض مانشستر يونايتد وضغط بكامل خطوطه بحثاً عن تعديل النتيجة والعوة لاجواء المباراة.

وبالفعل نجح الواعد اليخاندرو جارناتشو في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 71 يعود المتألق جراناتشو ليسجل هدف التعادل لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

إستمرت السيطرة الكاملة للشياطين الحمر حتى نجح راسموس هويلند في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 في المركز الثالث.