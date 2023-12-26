الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة سموحة لمباراة طلائع الجيش في دوري نايل

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة القائمة النهائية التي سيخوض بها مبارياته أمام طلائع الجيش مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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وجاء قائمة سموحة كالآتي..
الهانى سليمان، حسين تيمور، شريف رضا، محمد المغربى، عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، بركات حجاج، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، ابوبكر ليادى، عمرو قلاوه، أحمد خالد، محمد عصام، مصطفى البدرى، محمد سعيد، لحسن دهدوه، حسين فيصل، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن بفارق نقطة عن سموحه.

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