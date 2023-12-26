حجم الدمار بغزة منذ 7 أكتوبر لم تشهده أوروبا خلال الحرب العالمية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك 100 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال الصراع العربي الإسرائيلي طول 75 عاما، 20% منهم ارتقوا في آخر 75 يوما، وهذا يعكس حجم الإجرام الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة.

وقال ضياء رشوان في حواره على فضائية “ إكسترا نيوز”، مساء اليوم الثلاثاء، المراقبين المحايدين أقروا أن حجم الدمار الذي شهدته غزة منذ 7 أكتوبر لم تشهده أوروبا خلال أعنف حرب في التاريخ هي الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ضياء رشوان :" هذه الأرقام المرعبة عكست بوصلة الرأي العام الدولي، ولو كانت كل وسائل الإعلام تضافرت لتعيد القضية الفلسطينية للواجهة العالمية لم تكن تنجح في ما نجح فيه دماء الشهداء الذين أعادوها لصدارة المشهد".

ارتقى في غزة وحدها منذ 7 أكتوبر 8 آلاف طفل

ولفت ضياء رشوان إلى أن أقصى عدد من الأطفال سقطوا في صراعات مسلحة حول العالم خلال عام واحد كان 600 طفل، بينما ارتقى في غزة وحدها منذ 7 أكتوبر 8 آلاف طفل.

دعوات كثيرة من أجل التظاهر أمام السفارات الأمريكية في كل أنحاء العالم

وأعلنت عدة وسائل إعلامية، اليوم، أن هناك دعوات كثيرة على السوشيال ميديا من أجل التظاهر أمام السفارات الأمريكية في كل أنحاء العالم؛ وذلك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الـ81 إلى 20915 شهيدًا و54918 جريحاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة : "إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدًا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعرب عن خشيته من أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبّي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي وحماية الطواقم الطبيّة والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

ونادى المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي في غزة أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.