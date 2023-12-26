عيسى إسكندر: لا يوجد احتفالات برأس السنة في إيطاليا ونجهز لحملة دعم لأخواننا في غزة

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إنه بالنسبة لنا ليست لدينا أي احتفالات لرأس السنة هذا العام وذلك تضامنا مع شعب فلسطين وقطاع غزة الذي يشهد مجازر وجريمة حرب وابادة جماعية للأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشار اسكندر، في تصريحات خاصة للوفد، أن اتحاد العمال المصريين يقوم بحملة مع اتحاد العمال الإيطاليين "ويل"، لحث العمال الايطاليين لعمل تبرعات سيتم ارسالها الي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لكي يتم بعد ذلك ارسالها الي اخواننا في قطاع غزة، وهذا أقل شيء ممكن أن يتم تقديمه لسعب فلسطين.



قداس عيد الميلاد المجيد



يذكر أن البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، قد دعا السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر.

وجاءت الاحتفالية بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.