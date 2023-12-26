الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة الأزهري: "مش شخصي اللي أتشال على الأعناق بإندونيسيا..ده الـ100 مليون مصري"

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

رد د. أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر، على الضجة التي أثيرت عقب تداول صور له مرفوعا على الأعناق في إندونيسيا، موضحًا أنه هذا المشهد كان بداية حملة شرسة من الهجوم عليه.

د. أسامة الأزهري يعلق على حمله بإندونيسيا على الأعناق 

وأوضح أن مشهد حمله على الأعناق تكرر في إندونيسيا مرات عديدة ويربطه بإندونيسيا علاقات وثيقة تمتد لـ15 عام وقابل رؤساءها والمشايخ وعدد من الوزراء والمدارس العلمية على مرور السنوات الماضية، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي".

 

وتابع أسامة الأزهري، : "لم يكن شخص أسامة الأزهري هو من حٌمل على الأعناق ولكن هذا المشهد هو لـ100 مليون مصري.. رسالة من أعماق الشعب في إندونيسيا للشعب المصريين"، موضحًا أنه يدرك أن إندونيسيا لها مع مصر مستقبل كبير وصمام إمام، وإندونيسيا تعتز بأن مصر أول من اعترفت باستقلالها.

وأوضح أنه ألف كتاب يغوص في الشخصية المصرية وجمعت كل ما يمكن الوصول إليه في هذا المجال، مؤكدًا أنه يريدون دائمًا للإنسان المصري أن يصل إلى مرحلة يشعر بالعجز والإحباط والكأبة، منوهًا بأننا نحتاج العمل على ترميم وإعادة ثقة الإنسان المصري في ذاته.

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