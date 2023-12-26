أفضل تطبيقات Android وiOS لتنزيلها على هاتفك الذكي الجديد

سواء كنت قد تلقيت للتو هاتفًا ذكيًا جديدًا كهدية، أو كنت تريد تحديث هاتفك الحالي، يمكنك القيام بذلك عن طريق فحص حالة التطبيق لديك. أولاً، قد يكون التطهير أمرًا جيدًا: نوصي بحذف أي تطبيقات لا تستخدمها بانتظام من هاتفك للحصول على مساحة إضافية وإزالة الفوضى الرقمية غير الضرورية من حياتك. نعم، ينطبق هذا على أي تطبيقات مثبتة مسبقًا على هاتفك الجديد وتعرف أنها سيتم نقلها إلى مجلد مخفي. بمجرد الانتهاء من ذلك، فكر في أي تطبيقات لا تمتلكها حاليًا وتعرف أنك ستستخدمها أو تريد تجربتها. هل تستخدم وسائل النقل العام باستمرار وتحتاج إلى تحديث مواعيد القطارات أو الاتجاهات؟ هل تعمل دائمًا من المقاهي وتحتاج إلى VPN للحماية الرقمية؟ إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، فإليك أفضل تطبيقات الهواتف الذكية التي نعتقد أنه يجب عليك تجربتها على هاتفك.



إذا أخذت نصيحة واحدة فقط من هذه المقالة، فهي أنه يجب عليك تنزيل مدير كلمات المرور. إذا لم تستخدم واحدة من قبل، فمن الصعب أن تخطئ في استخدام Bitwarden. لن يبهرك بتطبيقاته المصممة بشكل جميل، ولكنه أحد برامج إدارة كلمات المرور المفضلة لدينا وسوف تقدر نموذج أعماله العادل. أفضل جزء من تجربة Bitwarden هو أن جميع ميزاته الأساسية مجانية الاستخدام. وبدون دفع سنت واحد، يمكنك استخدام Bitwarden على أي عدد تريده من الأجهزة. وبالمقارنة، يمكن للمنافسين تحصيل 3 دولارات شهريًا أو أكثر مقابل نفس الوظيفة. إذا كنت ترغب في دعم Bitwarden، فإن خطة Premium البالغة 10 دولارات سنويًا تستحق المال حيث يمكنك الوصول إلى ميزات مثل المصادقة الثنائية المتقدمة.

إذا مرت بضع سنوات منذ آخر مرة استخدمت فيها Firefox، فهذا هو الوقت المناسب لزيارته مرة أخرى. في منتصف العام الماضي، قامت Mozilla بإصلاح إصدار Android من متصفحها لجلب العديد من أفضل ميزات سطح المكتب إلى الهاتف المحمول. شهد هذا الإصدار إضافة Mozilla دعمًا أكثر قوة للوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية. كما أنها جلبت أيضًا ميزة الحماية المحسنة من التتبع، والتي تمنع المتتبعين من إساءة استخدام بيانات التصفح الخاصة بك. بشكل منفصل، مع سماح Apple لك بتغيير متصفحك الافتراضي منذ إصدار iOS 14، لم يكن هناك وقت أفضل لمستخدمي iPhone لتحرير أنفسهم من Safari.

لقد اشتركت في Headspace في بداية الوباء. ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد التطبيقات القليلة التي أستخدمها يوميًا. نعم، Headspace هو تطبيق للتأمل واليقظة، ولكنه أيضًا أكثر من ذلك بكثير. ستجد أيضًا أنه يحتوي على مزيج من الموسيقى المصممة لمساعدتك على التركيز والتمارين الرياضية للاسترخاء في نهاية يوم طويل. في جميع المجالات، كل ما تقدمه ممتاز، وستجد نفسك تلجأ إليه لأكثر من مجرد راحة البال.

تعد Notion واحدة من أقوى أدوات الإنتاجية التي يمكنك تنزيلها الآن، وإذا كان هدفك لعام 2023 هو تنظيم حياتك الشخصية والمهنية، فلا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية. ما يجعل Notion قويًا للغاية هو الواجهة التي تبدو بسيطة ولكنها توفر الكثير من المرونة. لقد استخدمت Notion لإنشاء قوائم المهام وكتابة الملاحظات والميزات وإدارة المشاريع الشخصية. يمكن أن يكون ساحقا بعض الشيء في البداية. اقتراحي هو التوجه إلى YouTube لمعرفة كيف استخدم الأشخاص الآخرون ميزات Notion لتنظيم حياتهم.

إذا كنت تريد المزيد من القراءة في عام 2022، فلا داعي لشراء الكتب عبر أمازون وقم بتنزيل Libby بدلاً من ذلك. إذا لم تكن على دراية بالتطبيق، فهو يسمح لك باستعارة الكتب الإلكترونية والمجلات الرقمية والروايات المصورة من مكتبتك المحلية. كل ما تحتاجه هو بطاقة مكتبة، والتي تقدمها معظم الأنظمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مجانًا. في بعض الأحيان يتعين عليك الانتظار لاستعارة الكتب التي ترغب في قراءتها أكثر من غيرها، ولكن ستجد أن Libby سيوسع قائمة قراءتك بشكل كبير.

ليس هناك ما هو أسوأ من انتظار الحافلة في يوم شتاء بارد أو مشاهدة ثلاثة حافلة تمر واحدًا تلو الآخر. تجنب كلا الموقفين باستخدام أحد أفضل تطبيقات التخطيط للنقل العام على Android وiOS. يتفوق Transit حيث تفشل التطبيقات الأخرى في هذه الفئة بفضل واجهته النظيفة وسهلة الاستخدام التي تسلط الضوء على جميع الخيارات القريبة منك. كما أن لديها واحدة من أفضل الخوارزميات التنبؤ بأوقات المغادرة، لذلك ستعرف بالضبط متى تحتاج إلى الخروج من منزلك أو شقتك للحاق بالحافلة أو القطار أو الترام التالي.

الفلفل الحلو هو أفضل 5 دولارات يمكنك إنفاقها لجعل إطعام نفسك أسهل. في جوهره، يسمح لك بتنزيل الوصفات من مواقع الويب المفضلة لديك وإتاحتها على جميع أجهزتك. يمكنك أيضًا استخدامه لقياس حجم الوجبة التي أنت على وشك طهيها والتحويل بين القياسات المترية والإمبراطورية. أضف إلى ذلك مخطط الوجبات وقوائم التسوق وأداة لتتبع المكونات الموجودة في مخزن المؤن الخاص بك، ويصبح لديك تطبيق لا غنى عنه للطهاة المنزليين.

مع تزايد شعبية ملفات البودكاست مع مرور كل عام، هناك فرصة جيدة أن يكون لديك بالفعل عدد قليل من البرامج المفضلة التي تستمع إليها كل أسبوع. بقدر ما ترغب Spotify في إقناعك بأنها تمتلك أفضل تطبيق للبودكاست، فإن هذا التمييز يذهب إلى Pocket Casts. نحن نحب ذلك لأنه يقدم تجربة رائعة باستمرار عبر كل نظام يدعمه. وإذا كنت تستخدم مزيجًا من الأنظمة الأساسية من Apple وGoogle وMicrosoft، فلا داعي للقلق بشأن المزامنة أيضًا. من الجيد أيضًا استخدام البرامج التي لا تشعر بأنها عالقة بين عالمين بالطريقة التي يعمل بها Spotify. لا يحاول تطبيق Pocket Casts أن يكون أكثر من مجرد تطبيق للاستماع إلى ملفات البودكاست. هذا ليس شيئًا يمكنك قوله عن Spotify، وغالبًا ما يكون مصدر إحباط لأولئك الذين يلجأون إليه من أجل الموسيقى.

هناك طريقة أخرى لقراءة المزيد في عام 2022 وهي تنزيل Pocket. إنه من بين أكثر تطبيقات القراءة لاحقًا شيوعًا، مما يسمح لك بحفظ المقالات التي تجدها عبر الإنترنت. يشبه إلى حد كبير تطبيق Pocket Casts، ما يجعل هذا التطبيق جذابًا هو أنه يقدم تجربة ممتازة باستمرار، مما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين لم يشتركوا في نظام بيئي واحد. سواء كنت تستخدم Chrome أو Safari أو Edge، يمكنك تثبيت ملحق المتصفح لحفظ المقالات التي تتعثر عليها. ويمكنك بعد ذلك قراءتها لاحقًا دون تشتيت انتباهك على هاتفك أو جهازك اللوحي. فقط لا تنسَ أن تُحدِث تغييرًا في قائمة قراءة الجيب الخاصة بك من حين لآخر.

نحن نتفهم أن مطالبة أصدقائك وعائلتك بتثبيت تطبيق مراسلة آخر على هواتفهم قد يبدو أحيانًا وكأنه مهمة عبثية، ولكن الجهد المبذول أيضًا يستحق كل هذا العناء من أي وقت مضى. ستجد في Signal أحد تطبيقات الدردشة الأكثر أمانًا في السوق. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تتوقعها من برنامج المراسلة، بما في ذلك دعم الملصقات والقصص المشابهة لـ Snapchat، ولكن الأهم من ذلك هو الطرق التي يختلف بها Signal عن المنافسين مثل WhatsApp وTelegram. Signal هي منظمة غير ربحية وهي واحدة من التطبيقات القليلة الملتزمة بالخصوصية بدلاً من الإيرادات عبر جمع البيانات. وهذا يعني أنك لن ترى أي إعلانات في التطبيق، ولن تبيع الشركة بياناتك إلى جهات تسويق خارجية.

أفضل اختيار لأفضل VPN مجاني في دليلنا هو Windscribe، مما يجعله خيارًا رائعًا للتنزيل على هاتفك إذا لم تستخدم VPN من قبل وترغب في تجربته. ليس هناك مشكلة هنا: Windscribe مجاني تمامًا للاستخدام، بشرط أن تقوم بالتسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني صالح. يحصل المستخدمون المجانيون على 10 جيجابايت من البيانات شهريًا، واتصالات غير محدودة بالأجهزة، وإمكانية الوصول إلى الخوادم في أكثر من 10 دول. اجتاز Windscribe جميع اختبارات الحظر الجغرافي والبث المباشر والألعاب، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام أيضًا. إذا أعجبك ذلك في النهاية، يمكنك الدفع مقابل Windscribe والحصول على المزيد من الخوادم في بلدان إضافية، إلى جانب بيانات غير محدودة والوصول إلى أداة حظر الإعلانات. يتكلف اشتراك Pro الكامل حوالي 6 دولارات شهريًا عند إصدار الفاتورة سنويًا، أو يمكنك إنشاء خطتك الخاصة بالميزات التي تحتاجها فقط بدءًا من 1 دولار شهريًا.

معظم الهواتف الحديثة تأتي بكاميرات رائعة. ومع ذلك، حتى مع أحدث أجهزة iPhone أو Samsung Galaxy أو Google Pixel، يمكن أن تستفيد كل صورة تقريبًا من التعديل قبل مشاركتها. الخيارات المتوفرة لديك لتطبيقات تحرير الصور لا حصر لها تقريبًا، ولكن إذا كنت تريد شيئًا يعمل بشكل جيد، فلا تنظر إلى أبعد من Snapseed. إنها إحدى المفضلات القديمة التي توفر مجموعة شاملة من خيارات التحرير ولكنها لا تتعثر أبدًا في عدد كبير جدًا من أشرطة التمرير والأقراص. وأفضل ما في الأمر أنه يجعل من السهل حفظ التعديلات في ألبوم الكاميرا وتحميلها إلى تطبيقات مثل Instagram.