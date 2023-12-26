كاديلاك تطرح سيارة كهربائية جديدة

طرحت شركة صناعة السيارات الشهيرة كاديلاك، عن واحدة من أكثر سياراتها تطوراً وقوة والتي تحمل اسم Vistiq، وتنتمي سيارة كاديلاك الجديدة الكهربائية لفئة السيارات الكروس أوفر، وجاءت Vistiq بهيكل خارجي يحمل ملامح سيارات كاديلاك رباعية الدفع الكبيرة، لكنّها تميزت بواجهة أمامية تزينت بزجاج عريض يظهر خلفه شعار الشركة بصورة مميزة، كما جهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وأحيط الباب الموجود على واجهتها الخلفية بخطوط إضاءة أنيقة التصميم.

منصة Ultium

وفقاً للمعلن فإن سيارة كاديلاك الجديدة Vistiq الكهربائية بنيت على Ultium المعتمدة في سيارات GM الكهربائية، وحصلت على عجلات كبيرة وعريضة، وجهّزت بسقف بانورامي كبير، وثبتت على مؤخرة سقفها جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

تصميم داخلي متطور للسيارة Vistiq

ولم تكشف كاديلاك عن التصميم الداخلي للسيارة Vistiq الكهربائية بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها حصلت على واجهة قيادة مجهّزة بشاشات لمسية تمتد على معظم عرضها تقريبا.

محركين كهربائيين لسيارة كاديلاك

ومن المنتظر أن تزود السيارة كاديلاك Vistiq الكهربائية بمحركين كهربائيين يولدان معا عزما يعادل 507 أو610 أحصنة، وستعمل بعلب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع رباعي للعجلات.

جدير بالذكر أن كاديلاك هي شركة تابعة لمجموعة سيارات لاكسوري والمالك لها شركة جنرال موتورز.و يتم بيعها رسميا في أكثر من 50 بلدا وإقليم، ومن أكثر مبيعاتيها كانت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وكانت الشركة قد تم تأسيسها من بقايا شركة هنري فورد عندما قام هنري فورد بمغادرة الشركة مع عدة من شركائه الرئيسين لتصفية أصول الشركة، وعندما غادر هنري فورد تطلبت الشركة اسم جديد، وفي (22 أغسطس عام 1902) أعيد تسيمت الشركة تحت اسم شركة سيارات كاديلاك.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه شركات السيارات العالمية لطرح طرازات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة خاصةً الكهربائية، وشهدت الفترة الأخيرة منافسة شرسه بين الشركات لطرح طرازات كهربائية متطورة.

صناعة السيارات الكهربائية في مصر

وتسعى مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وبعض مكوناتها، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة والقارة الإفريقية.