شروط الحصول على معاش كرامة.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثيرون عن شروط الحصول على معاش كرامة بوزارة التضامن، ويمكن الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن من هنا.

ويمكن معرة كافة المعلومات من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected]

شروط الحصول على معاش كرامة

1- ألا يكون الزوج الزوجه أو المسن العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأميني او مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف.