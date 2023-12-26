الجاليات العربية والأجنبية بكندا تعتزل احتفالات رأس السنة بسبب الأوضاع في غزة

نوهت الدكتورة مروة غراب، عضو مجلس ادارة اتحاد المصريين في الخارج، وعضو حزب حماة الوطن، الى ان احتفالات رأس السنة هذا العام مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، وذاك نتيجة لسببين مهمين وهما الأوضاع في غزة والتضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم.

وقالت مروة غراب، في تصريحات خاصة للوفد، " إن الاحتفالات هذا العام ليست كل سنة نتيجة للتعاطف الكبير للجاليات العربية والأجنبية هنا مع عزة بالإضافة إلى المقاطعة الكاملة للمشتريات التي تدعم الاحتلال الصهيوني، والحزن على ما حدث في الكنائس والجوامع بغزة وأيضًا الظروف الاقتصادية والتضخم الذي يشهده العالم فالجميع في حالة سيئة".

ولفتت إلى أن الهدايا والزينة الخاصة بإحتفالات الكريسماس كانت تباع وتستنفذ كل عام في المحلات قبل نهاية رأس السنة بشهر على الأقل، اما هذا العام فقد لاحظت تواجدها بشكل كبير مما يدل على ضعف القوة الشرائية لها، واعتزال المواطنين الإحتفال والشراء على غير عادة الاعوام السابقة.

واختتمت: " الأجواء هادئة تمام هنا في كندا فلا بوجد زينة ولا استعدادات كبيرة لرأس السنة مثل ما كان يحدث في السابق فالحزن يسيطر على الجميع".



قداس عيد الميلاد المجيد

يذكر أن البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، قد دعا السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر.

وجاءت الاحتفالية بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.