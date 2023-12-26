Nintendo تبدأ إيقاف اللعب عبر الإنترنت لأجهزة Wii U و3DS قبل الموعد المحدد

إذا كنت تخطط لقضاء نهاية إجازتك في زيارة لعبة Splatoon الأصلية لجهاز Wii U أو لعبة Super Smash Bros لجهاز Nintendo 3DS، فقد لا يحالفك الحظ. يبدو أن Nintendo قد بدأت بالفعل في تقييد قدرة Wii U و3DS على اللعب عبر الإنترنت، وفقًا للعديد من المستخدمين ووسائل الإعلام مثل Nintendo Life. بدأ هذا قبل عشية عيد الميلاد مباشرة، وهي حركة باوزر حقيقية.

كنا نعلم أن هذا سيأتي، لكن نينتندو قالت في الأصل إن الإغلاق لن يحدث حتى أوائل أبريل. قد لا يؤثر هذا على كل اللاعبين حتى الآن، لذا توجه إلى الإنترنت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بك لتجربتها. كتب جوناثان بارو من Pretendo، وهو "بديل مفتوح المصدر لشبكة Nintendo"، أن هذا جزء من "الطرح البطيء" لخطط Nintendo لشهر أبريل. وتأمل Pretendo في إعادة وحدتي التحكم إلى الإنترنت في النهاية.

لكي نكون منصفين، لم تقل نينتندو أبدًا في الواقع أن تاريخ الانتهاء في أبريل تم تحديده بشكل نهائي، حيث اقترحت الشركة أنها قد تتوقف عن تقديم الخدمات عبر الإنترنت "في وقت أبكر مما كان مخططًا له". ومع ذلك، كان من الممكن أن يحذر الناس، حتى يتمكنوا من الحصول على جولة أخيرة من لعبة Kid Icarus: Uprising متعددة اللاعبين.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب إغلاق Nintendo لمتاجرها الإلكترونية 3DS وWii U في شهر مارس. لذا، لا يمكنك الآن شراء ألعاب جديدة أو الاتصال بألعابك القديمة عبر الإنترنت. تم إغلاق شبكة Miiverse الاجتماعية السخيفة والجذابة للشركة، والتي تعمل على كلا الجهازين، في عام 2017، على الرغم من وجود أرشيف للنشر.

وهذا أمر محزن، لكنه يحدث. اخرج مع القديم وادخل مع الجديد، وكل ذلك. كونك لاعبًا أمر غريب بهذه الطريقة. تختفي أجيال كاملة من الألعاب ببساطة، مثل دموع جومبا في المطر. على الجانب الإيجابي، ربما سنكون قادرين على دفع السعر الكامل لبعض الإصدارات الجديدة، مع وصول تحديث Luigi’s Mansion: Dark Moon إلى Switch العام المقبل.