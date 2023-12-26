تشييع جثامين أسرة كاملة ضحايا غاز السخان بالشرقية

شيع الأهالي بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 6 أفراد من أسرة كاملة، كان قد إعلن وفاتهم داخل مسكنهم، نتيجة تسريب غاز السخان؛ وتم دفنهم بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد الذي ملأ أرجاء المدينة والقرى المجاورة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثامين الستة، بمسجد البقيع، بعد وصولهم في سيارات الإسعاف قادمة من مستشفى الأحرار التعليمي، وسط حالة من الحزن والبكاء الذي أصاب الجميع.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد ورود بلاغ بالعثور على زوجين وأطفالهما الأربعة متوفين داخل مسكنهم بنطاق دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثامين الزوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات متوفين داخل المنزل، وبالفحص والمعاينة تبين أن سبب الوفاة الاختناق إثر تسريب غاز السخان داخل مسكنهم، وتم التحفظ على الجثامين ونقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.