آبل تستأنف الحظر على Watch Series 9 وUltra 2

قدمت شركة آبل Apple استئنافًا إلى لجنة التجارة الدولية (ITC) لمحاولة إلغاء الحظر المفروض على مبيعات Apple Watch Series 9 وUltra 2 في الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة.

تطلب الشركة أيضًا وقفًا طارئًا للحظر حتى يتم التوصل إلى قرار بشأن إعادة التصميم المقترحة لكلا طرازي الساعات الذكية.

وتحدثت الشركة إلى رويترز وقالت إنها “تتخذ جميع الإجراءات لإعادة” الساعات الذكية إلى أرفف المتاجر في الولايات المتحدة. الاستئناف هو مجرد جزء واحد من ذلك. حتى أن الأمر عرض على الرئيس بايدن، حيث كانت شركة آبل تأمل عبثًا في استخدام حق النقض. ويدخل الحظر رسميًا حيز التنفيذ اليوم، على الرغم من أن شركة آبل بدأت في سحب الساعات الذكية من واجهات متاجرها الرقمية والمادية الأسبوع الماضي.

وفي ملف اليوم، تدعي شركة آبل أنها "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا استمر الحظر. من المقرر أن يتخذ فرع إنفاذ أوامر الاستبعاد التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارًا بشأن إصدارات Apple المعاد تصميمها من الساعات الذكية في 13 يناير.

بدأ كل هذا عندما قضت لجنة التجارة الدولية بأن شركة Apple انتهكت تقنية تتبع تشبع الأكسجين في الدم الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة تكنولوجيا صحية تدعى Masimo. أدى ذلك إلى قيام شركة Apple بالتدافع لإصدار إصلاح للبرنامج قبل دخول الحظر حيز التنفيذ. ومع ذلك، اتفقت لجنة التجارة الدولية وشركة Masimo على أن هذه مشكلة في الأجهزة تتعلق بالمستشعر الفعلي، لذا فإن إصلاحات البرامج لن تحل المشكلة. على هذا النحو، Apple مشغولة بإعادة تصميم المستشعرات لنموذجي الساعة الذكية. لا تحتوي Apple Watch SE على مستشعر للأكسجين في الدم، لذلك تظل غير متأثرة بالحظر.

رفعت شركة Masimo دعوى قضائية ضد شركة Apple مرة أخرى في عام 2021 بسبب انتهاكات المرضى المذكورة أعلاه، بل وزعمت أن الشركة قامت بسرقة موظفين يتمتعون بمعرفة عالية المستوى بقدرات مراقبة الأكسجين في الدم. لا يزال من الممكن أن تتوصل الشركتان إلى اتفاق مالي، مما يضع هذه القضية موضع التنفيذ.

فماذا يعني هذا بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن القليل من حلوى المعصم؟ لا يزال بإمكانك شراء Apple Watch Series 9 وUltra 2 في أجزاء أخرى من العالم، حيث يؤثر الحظر فقط على الولايات المتحدة. يمكنك أيضًا شراء الساعات من تجار التجزئة الخارجيين في الولايات المتحدة حتى يجف المخزون. ومع ذلك، لا يمكنك شراء إحدى هذه الساعات الذكية مباشرة من Apple.

تمثل مبيعات Apple Watch حوالي نصف سوق الساعات الذكية بالكامل. لذا، عندما تقول الشركة إن الحظر سيسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه"، فهي لا تمزح.