الطقس: منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا الأربعاء والخميس

حذر محمود ميقاتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة على معظم محافظات الجمهورية.

وأضاف ميقاتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع يومي الأربعاء والخميس وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه ستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتابع "ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها".