تعطيل العمل بالبنوك المصرية الاثنين 1 يناير 2024.. اعرف السبب

أعلن البنك المركزي المصري، فى بيان له، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر فى 31 ديسمبر 2023، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى السوق المصرية، يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

11 إجازة رسمية فى يناير 2024

الاثنين 1-1-2024 (إجازة لموظفى البنوك)

الجمعة 5 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

السبت 6 -1- 2024 (إجازة أسبوعية)

الأحد 7 -1- 2024 (إجازة عيد الميلاد المجيد).

الجمعة 12 -1- (إجازة أسبوعية).

السبت 13 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

الجمعة 19 -1- (إجازة أسبوعية).

السبت 20 -1- (إجازة أسبوعية).

الخميس 25 -1- 2024 (إجازة عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير).

الجمعة 26 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

السبت 27 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).