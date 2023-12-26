ديروط .. قطع الكهرباء لأعمال الصيانة في 16 قرية صباح غدا

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة أسيوط عن خطة قطع الكهرباء غداً الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الحالي في 16 قرية بمركز ديروط. يأتي قرار قطع الكهرباء لأعمال الصيانة الضرورية التي تحتاجها هذه القرى لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وتأمين تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل جيد.

من بين القرى التي ستتأثر بقطع الكهرباء هي "المناشى، النهايا، نجع خضر، الكودية، عواجة، عرامية الخضيرى، عرامية الدوان، منشية ناصر، نزلة ضاهر، نزلة فرج، الظهير الصحراوي، الصرف الصحي، كمين دشلوط، باويط، أبوكريم، الفرافرة".

من المتوقع أن يستمر انقطاع الكهرباء في هذه القرى لمدة 4 ساعات، حيث ستقوم فرق الصيانة بإصلاح الأعطال وتحسين أداء الشبكة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة بعد الظهر وسيتم عودة التيار الكهربائي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للشبكة وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط ومركز الطوارئ والسلامة العامة بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء، وتأمل في فهمهم وتعاونهم خلال هذه الفترة.

تعتبر أعمال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية أمراً ضرورياً لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتقوم الشركات والمؤسسات المختصة بتنفيذ هذه الأعمال بشكل منتظم ومنهجي في مختلف المناطق للحفاظ على سلامة واستدامة الشبكة الكهربائية.

من المهم أن يفهم المواطنون أن قطع الكهرباء لأعمال الصيانة هو إجراء مؤقت ولا يهدف إلى إزعاجهم، وإنما يهدف إلى تحسين البنية التحتية وضمان سلامة استخدام الكهرباء. لذلك، يجب على الأفراد توخي الصبر والتفهم والتعاون خلال الفترة المحدودة التي ستشمل قطع التيار الكهربائي والالتزام بتوجيهات السلامة المقدمة.

عليه، فإن قطع الكهرباء في القرى المذكورة في مركز ديروط هو إجراء ضروري للصيانة وتحسين الشبكة الكهربائية، ويجب على المواطنين تفهم أهميته والتعاون من أجل الحفاظ على استقرار وكفاءة التيار الكهربائي في المستقبل.