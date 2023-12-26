الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تهديد بتجميد النشاط الكروي في البرازيل "القصة كاملة"

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

كرة القدم البرازيلية .. تمتع تلك اللعبة داخل البرازيل بشعبية هائلة بحكم انتشارها في الأحياء الصغيرة وصولاً إلى المنتخب الأول الذي يعتلي على عرش الكرة العالمية في عدد مرات الفوز بأمجد البطولات كأس العالم.

txt

إنجازات وتتويجات .. 10 مشاهد رياضية لا تُنسى في 2023


وتواجه الرياضة البرازيلية وخاصة كرة القدم ، خطر تلقي قرار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بتجميد النشاط الرياضي لأجل غير مسمى . 

القصة كاملة ..

تعود تفاصيل الواقعة الأساسية إلى تاريخ السابع من شهر ديبسمبر الجاري ، عندما تعرض رئيس الاتحاد البرازيلي رودريجيز  للإقالة من منصبه بقرار من محكمة خارج نطاق الرياضة ، والتي أبطلت إجراءًا قبل خوضه الانتخابات الأخيرة .
واستندت المحكمة في قرارها إلى اتفاقا شابع بعض الغموض بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو في مارس 2022، سمح بعده بانتخاب رودريجيز على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفدًا للتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة ، ويتوجه الثنائي إلى ريو دي جانيرو في الثامن من يناير المقبل ، وفتح تحقيقًا موسعًا حول الواقعة.

مواد متعلقة

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية