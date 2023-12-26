هدف نيفيز الأفضل في الجولة الـ18 بدوري روشن السعودي

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي عن أفضل هدف في الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

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فاز هدف البرتغالي روبن نيفيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بجائزة الأفضل في الجولة 18 من دوري روشن ، متفوقا على المحترف البرازيلي بصفوف النصر أليكس تيليس، والروماني نيكولاي ستانشيو محترف ضمك.



وكان نيفيز سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في فوز الزعيم غلى أبها بسباعية نظيفة في لقاءات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن.

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء يوم الجمعة المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري علي استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي.