طريقة عمل فتة الحمص باللحم.. يقي من السرطان

فتة حمص باللحم من الوصفات اللذيذة التي يمكنك صنعها كوجبة شهيه وسريعة للغذاء، وتحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، أبرزها تقوية المناعة والحماية من السرطان.

فتة حمص باللحم

طريقة عمل فتة حمص باللحم

المقادير

- للتزيين :

صنوبر : حسب الرغبة

بقدونس : حسب الرغبة

- حمص : كوب (مسلوق)

- الخبز : كوب (محمص)

- لبن زبادي : كوب

- الطحينة : نصف كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- اللحم : حسب الرغبة (مقطع قطع صغيرة)

- السمنة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

أضيفي الحمص المسلوق فوق الخبز المحمص في طبق.

اخلطي اللبن الزبادي مع الطحينة والثوم في طبق.

حمري اللحم بالسمن حتى ينضج.

أضيفي اللحم للحمص وخليط الزبادي.

زيني الطبق بالبقدونس والصنوبر، وقدمي الفتّة فوراً.

فوائد تناول الحمص

يساهم فى خفض الكوليسترول

الألياف القابلة للذوبان مفيدة لأكثر من صحة الأمعاء، ويمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ،هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت الدراسات أنه يمكنك تقليل الكوليسترول الكلي إذا أضفت الحمص إلى نظامك الغذائي.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

عندما تأكل الحمص، يصنع جسمك حمض دهني يسمى الزبدات، أظهرت الدراسات أن الزبدات تساعد في التخلص من الخلايا المريضة والمحتضرة. قد يقلل هذا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يساعدك في إدارة وزنك

الحمص قادر على مساعدتك في الحفاظ على وزنك الصحي أو خفضه. يرجع الأمر إلى الألياف والبروتين معًا، حيث يشعرانك بالامتلاء ويجعلانك تتحكم بشهيتك مما يسمح بالتقليل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها. وجدت إحدى الدراسات أنّ الأشخاص الذين تناولوا 200 كوب من الحمص شهدوا انخفاضًا كبيرًا في شهيتهم مقارنة مع أولئك الذين تناولوا شريحتين من الخبز الأبيض.

منع الإمساك

الحمص غني بالألياف ، فإنه يساعد أيضا في منع الإمساك ، ويساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.