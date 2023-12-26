الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر تهزم الإمارات 46/94 بافتتاح البطولة العربية لكرة السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الاماراتى بنتيجة 94/46  بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة فى نسختها ال 25 التى تقام بمصر وتختتم 3 يناير المقبل

وجاءت نتائج الفترات بتقدم فراعنة السلة على منتخب الإمارات كالتالى. 20/29.   و 30/ 48  و 37/72  وفى النهاية تغلب المنتخب  46/94


وشهد الدكتور أشرف صبحي افتتاح البطولة بحضور كل من مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،  و عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي و ايمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.


من المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره الكويتى غدا قى ثانى المباريات .

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