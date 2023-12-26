ضبط 1050 كيلو سكر تمويني مدعم بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط سلع تموينية مختلفة بأحد المخازن بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وقد تنوعت السلع التموينية مابين ١٢٥٠ كيلو من الزيت التمويني و ١٠٥٠ كيلو من السكر المدعم و ٢٥٠ كيلو من المكرونة المدعمة و ٣٠٠ عبوة شاي تمويني وشيكارة دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله في الأسواق خارج منظومة الدعم.

هذا الي جانب ضبط مايقرب من ٥٠٠ زجاجة مياه غازية وعصائر مجهولة المصدر وذلك بأحدي المخازن بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن ثم التحفظ على المضبوطات.

وقال عبدالحميد حسين مدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية انة تم وضع خريطة محكمة إلى كافة محافظة الإسماعيلية وقراها لضبط الأسعار وتلقين التجار الجشعين ضربة موجعة فى ظل محاربة جشع بعض التجار وارتفاع اسعار بدون وجة حق واخفاء بعض السلع فى تعمد واضح من أجل التحكم فى السوق وعمل سوق سوداء لكن هناك توجيهات من الوزير المحافظ فهمى بشارة بالمتابعة على مدار اليوم صباحا ومساء حتى يتم القيض على كل من تسول لة نفسة بعمل سوق سوداء ورفع اسعار واحتكار بعض السلع المقدمة للمواطنين وعلى إثر ذالك ، تم تخصيص أرقام للشكاوى التموينية الاتصال على الأرقام التالية:-



رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.