المشدد 6 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن تحت تهديد السلاح بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالمشدد 6 سنوات لشخصين متهمين، بسرقة مواطن بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدار السلام.

وكانت قد أحالت النيابة العامة للمتهمين، إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت لهما سرقة دراجة نارية من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهم بتهديده بسلاح واستوليا منه على الدراجة النارية وفرا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق آخر تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الاثنين المقبل، محاكمة عامل بتهمة التخلص من شخص، بسبب مشاجرة بينهما في الوايلي.

البداية حينما وصل عامل مصاب بجرح نافذ إلى مستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرراها السابق.