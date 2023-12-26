"نشأة اللغة عند الإنسان والطفل".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والورش الفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك ناقشت عبير عبد التواب أمينة مكتبة اللاهون، كتاب بعنوان "نشأة اللغة عند الانسان والطفل" تأليف الدكتور علي عبد الواحد وافي، تحدثت عن نشأة اللغة عند الانسان، وأنواع التعبير الانساني، واختصاص الانسان باللغة ومراكزها، واختلاف اللهجات في البلد الواحد باختلاف طبقات الناس وفئاتهم.

من جانب آخر، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مدرسة صديقات البيئة بقرية النزلة، ورشة فنية للرسم الحر حول معالم الريف المصري، نفذتها مروة سيف أخصائي النشاط بمكتبة النزلة الفرعية، إلي جانب ورشة فنية لتصميم مجلة حائط بمناسبة عيد النصر، نفذها عدد من الرواد بإشراف رضا سيد، وسماح شكري أمناء المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم.

وعقدت مكتبة مطرطارس الفرعية مناقشة كتاب "الطقس" تأليف بيل بيلي، ناقشته شيماء أشرف، حيث استعرضت موضوعات متعددة منها؛ كيفية التعايش مع الطقس، وكيفية الحفاظ على البيئة، وما هو سر المطر وتكوينه، وفائدته علي البشرية، ثم أشارت إلي الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف، واختتمت حديثها بمسابقة سؤال وجواب في السياق.



عرض فيلم "فضل ونعمة" بمكتبة الفيوم العامة

وشهدت مكتبة الفيوم العامة عرضا لفيلم "فضل ونعمة" بطولة هند صبري وماجد الكدواني، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، وبحضور طالبات مدرسة محسن طنطاوي الاعدادية بنات، وفي إطار الاحتفال بعيد النصر، شهدت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "بسالة الجندي المصري" تحدث فيها ربيع عبد الجواد أمين المكتبة قائلا: أن عيد النصر يحتفل به في مصر يوم 23 ديسمبر من كل عام، تخليدا لبطولات الشعب المصري، خاصة مدينة بورسعيد، وهو ذكرى انتصار القوات المصرية، والشعب المصري والإرادة، مضيفا أن من أهم الدروس المستفادة من تلك الذكري، هي قوة إرادة الشعب المصري، وطرح بعض الأمثلة علي نماذج من بطولات الشعب المصري أمام العدوان الثلاثي علي مصر، ممن سطروا تاريخهم بأكبر البطولات.