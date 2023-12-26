الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موسكو ونيودلهي توقعان اتفاقيات بشأن محطة كودانكولام الهندية للطاقة النووية

روسيا والهند
روسيا والهند

 

وقعت روسيا والهند، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون تتعلق ببناء وحدات مستقبلية لتوليد الطاقة في محطة كودانكولام للطاقة النووية.

txt

الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز للتدريب على الطاقة النووية في بولندا

txt

مستشار ألمانيا: الطاقة النووية أصبحت حصانا خاسرا في البلاد

txt

روما تستضيف ندوة حول الطاقة النووية في 5 أكتوبر

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، في تغريدة دونها عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، "لقد وقعنا اليوم على بعض الاتفاقيات المهمة المتعلقة بالوحدات المستقبلية لمشروع كودانكولام للطاقة النووية".

وأكد الوزير الهندي أن روسيا شريك خاص في عدد قليل من المجالات .. مشيرًا إلى أن قطاعات الدفاع والطاقة النووية والفضاء من بين القطاعات الرئيسية للتعاون بين الجانبين. 

كما أكد جيشانكار أن التعاون في مجالات الفضاء والطاقة النووية يتم مع الدول التي تحظى بدرجة عالية من الثقة.

 

مواد متعلقة

لقاء ثنائي بين وفدي الهيئات النووية والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

روما تستضيف ندوة حول الطاقة النووية في 5 أكتوبر

الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز للتدريب على الطاقة النووية في بولندا

مستشار ألمانيا: الطاقة النووية أصبحت حصانا خاسرا في البلاد
الجريدة الورقية