صحي للدايت| طريقة تحضير مشروم سوتيه بالأعشاب والليمون

مشروم سوتيه بالأعشاب والليمون من الأطباق الشهية التي يمكنك صنعها عند الشعور بالجوع دون تخريب للدايت، كما يتميز باحتوائه على نسبة عاليه من البروتين والفيتامينات التي يحتاجها جسمك لبناءه، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة التحضير.

مشروم سوتيه بالأعشاب والليمون

طريقة عمل مشروم سوتيه بالأعشاب والليمون

المقادير

- مشروم : 300 جراماً (مشروم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة

- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي المشروم وقلبيه مع البصل لعدة دقائق.

أضيفي الزعتر، والفلفل الأحمر، والكمون، وقلبي المكونات قليلاً، ثم أضيفي عصير الليمون والثوم وقلبي الخليط جيداً.

أضيفي الصويا صوص وقلبي لعدة دقائق حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي البقدونس المفروم، واتركي الخليط لعدة دقائق على النار.

ضعي المشروم سوتيه في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

فوائد المشروم

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب (الـ مشروم ) تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

قد يلعب الـ مشروم دورًا أساسيًا في الوقاية من سرطان الرئة والبروستاتا والثدي وأنواع أخرى من السرطان بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مكملات فيتامين (د) في علاج أو منع بعض أنواع السرطان ووفقًا لبعض الدراسات، يعتبر الكولين أحد مضادات الأكسدة الموجودة في المشروم والتي قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

خفض ضغط الدم

تشمل الفوائد الغذائية للـ مشروم كميات عالية من البوتاسيوم، هذه المغذيات تقلل بشكل كبير من التأثير السلبي للصوديوم على جسمك بالإضافة إلى ذلك، يحتمل أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل التوتر في الأوعية الدموية.

تعزيز المناعة

يمكن للدرجات المتفاوتة من البروتين والألياف الموجودة في جميع أنواع الـ مشروم الصالح للأكل أن تعزز المناعة. كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى السيلينيوم وفيتامينات ب التي تمنع تلف الخلايا والأنسجة من خلال دعم جهاز المناعة بكفاءة لذلك ، قم بدمج المشروم في نظامك الغذائي لتعزيز مناعتك.