الفنان محمد حيدر يكشف عن مشاركته في «وعـي الاسرة»

كشف الـفنان الـشاب محمد حيدر تفاصيل مشاركته في مٌسلسل «وعـي الأسرة » مؤكدا أنه خطوة جديدة من نوعها، وهو عمل درامي يتناول قضايا ومشاكل الأبنـاء في الأٌسـر الـمصرية والمجتمعات العربية.

وأوضح الفنان محمد حيدر أنه عمل دور الفنان "على"، هو شاب يعمل في مـصنع صغير به شخصيات مـؤثرة في العمل وذات طـابـع اجتماعـي، وفى دوره يتعرض لمواقـف مختلفة مع زملائه فى العمل .

وقد أدى دورًا مهمًا في تسليط الـضوء على تحديات الشباب ومشاكلهم المختلفة، يتناول المٌسلسل قضـايـا مثل العنف الـمدرسي، والتٌنمـر، والإدمـان، وتجاوز الصعـاب، والهـوية الـشخصية، والعلاقـات الـعاطفية، وكيفية التعامل مع الضغوط الاجتماعية كانت قـصة المٌسلسل مؤثرة وقد تركت انطباعا قويا على الجمهور، حيث استطاع توصيل رسالة هامة حول أهمية فهم ودعـم الـشباب في مرحـلة نموهـم.

وأعرب الفنان محمد حيدر عن سعادته بهذا المٌسلسل، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من الـجمهور الـعربي، الذي يحب التنوع في الأدوار والتحدي في التمثيل.