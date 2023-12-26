الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عائلة تأمل في أن يساعدهم برنامج أمريكي جديد على لم شملهم

الحرب في أفريقيا
الحرب في أفريقيا

قلقا على صحة والدته، حاول جاكوب مابيل لعدة أشهر إقناعها بالسماح له ببدء العملية التي ستأخذها من مخيم اللاجئين المترامي الأطراف حيث أمضت ما يقرب من عقد من الزمان بعد فرارها من العنف في جنوب السودان.

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أرادها أن تأتي للعيش معه ومع عائلته الصغيرة في الولايات المتحدة، ولكن قبل أن توافق ، طلبت وعدا: أنه في يوم من الأيام سيحضر أيضا الحفيدات التي ربتها منذ أن كن أطفالا.

وقال مابيل (44 عاما) إنه سيفعل كل ما في وسعه،  لكن اتضح أنه سمح له بتقديم التماس فقط لأفراد الأسرة المباشرين. على الرغم من أن والدته انضمت إليه في ضواحي فورت وورث ، تكساس ، في عام 2020 ، بقيت بنات أخيه في إفريقيا.

قال مابيل، الذي مزقته الحرب الأهلية في السودان طفولته، “لقد قتلني ذلك دائما”.

وبينما تعمل الحكومة الأمريكية على تغيير الطريقة التي يتم بها إعادة توطين اللاجئين، يأمل مابيل وعائلته الآن في لم شملهم مع اثنتين من بنات أخيه، اللتين ستبلغان قريبا 18 و19 عاما. 

فتحت إدارة بايدن عملية تقديم الطلبات هذا الشهر والتي تتيح للأمريكيين الذين شكلوا مجموعات لرعاية اللاجئين بشكل خاص،  طلب الشخص المحدد الذي يريدون إحضاره إلى الولايات المتحدة.

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