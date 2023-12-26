مايكروسوفت راهنت على الذكاء الاصطناعي في عام 2023 لكن مستقبله لا يزال غير واضح

في كل مرة تطلق فيها مايكروسوفت ميزة رئيسية للذكاء الاصطناعي هذا العام، لا يسعني إلا أن أشعر بمزيد من التشكك بشأن الاتجاه الجديد للشركة. ها هي مايكروسوفت، الشركة العملاقة المحافظة وبطيئة الحركة، تعيد تشكيل منتجاتها حول الذكاء الاصطناعي بعد وقت قصير من معرفة معظم الناس بوجود الذكاء الاصطناعي التوليدي. في المرة الأخيرة التي قامت فيها بمثل هذا التحول الدراماتيكي، حصلنا على نظام التشغيل Windows 8، وهي محاولة فاشلة لجعل نظام التشغيل اللوحي الرائد وشاشة اللمس سهل الاستخدام.

الآن، تقوم الشركة بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى قلب نظام التشغيل Windows وأنا أتساءل: هل تقفز Microsoft إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها بالفعل؟ أم أنها مجرد محاولة للمطالبة بالادعاء كمبتكر للذكاء الاصطناعي والصلاة من أجل أن ترقى التكنولوجيا بالفعل إلى مستوى الضجيج؟ في هذه المرحلة، من الصعب حقًا معرفة ذلك.

وكما أظهرت Zune وWebTV وWindows Phone، فإن Microsoft ليست جيدة جدًا في التوقيت. غالبًا ما تصل منتجاتها في وقت مبكر جدًا بحيث لا تكون مفيدة (كما في حالة WebTV البطيئة)، أو تصل متأخرة جدًا لإحداث تأثير (مثل Zune HD الرائع حقًا). ولكن عندما كشفت الشركة عن تطبيق Bing Chat الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، كانت في وضع مثالي لتحقيق نجاح ChatGPT، والذي وصل بحلول ذلك الوقت إلى 100 مليون مستخدم في شهرين فقط. وفقًا لمحللي UBS، فإن ذلك من شأنه أن يجعل ChatGPT أسرع تطبيق استهلاكي نموًا في التاريخ. ما هو الوقت الأفضل لدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أحد منتجاته المحاصرة المشهورة؟ ولم يكن لدى مايكروسوفت ما تخسره.

بعد استثمار ما مجموعه 13 مليار دولار في شركة OpenAI التي تصنع ChatGPT (والحصول على حصة 49% في هذه العملية)، ربما كانت مايكروسوفت حريصة على استعراض لعبتها الجديدة اللامعة قبل جوجل وغيرها. بدأ تقديم Bing Chat رسميًا عام Microsoft للذكاء الاصطناعي: تم إطلاق Copilot على Edge، ومنتجات Microsoft 365 مثل Word وPowerpoint، وشق طريقه في النهاية إلى Windows 11. والأكثر إثارة للدهشة هو أن الشركة أعلنت مؤخرًا أن Copilot قادم إلى Windows 10 - إشارة إلى أنها تريد ميزات الذكاء الاصطناعي أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص. (يقال إن نظام التشغيل Windows 11 يمثل 26 بالمائة من عمليات تثبيت Windows، بينما لا يزال نظام التشغيل Windows 10 يمثل 69 بالمائة. ومن خلال استهداف كلا النظامين الأساسيين، من المحتمل أن يصل برنامج Copilot إلى ما يصل إلى 1.4 مليار مستخدم.)

ليس هناك شك في أن مساعد الطيار يترك انطباعًا أوليًا رائعًا. اكتب بضع كلمات (أو تحدثها بصوت عالٍ)، وسيعود إليك بإجابات مباشرة على أسئلتك، مثل مساعد ذكي. لا توجد إعلانات للتصفح من خلالها، وما عليك سوى التعامل مع روابط إضافية إذا كنت تريد ذلك. إنها لمحة عن عالم يتجاوز محركات البحث، عالم يمكن أن يساعدنا فيه الذكاء الاصطناعي في توجيهنا عبر مشهد إعلامي فوضوي بشكل متزايد. يمكن لمساعدي Microsoft أيضًا المساعدة في تطبيقات محددة: في Edge، يمكنهم تلخيص صفحة الويب التي تبحث عنها؛ يمكن أن يساعد في تسجيل نقاط العمل وإنشاءها في اجتماعات الفرق؛ ويمكن أن يساعد في اكتشاف صعوبة العثور على الإعدادات في Windows (على سبيل المثال، يمكنك فقط كتابة "كيف يمكنني تشغيل الوضع الليلي؟" لتشغيل ذلك).

لكن القشرة الواثقة التي يتمتع بها برنامج Copilot تخفي حقيقة أنه غالبًا ما يرتكب أخطاء ويمكن أن يسيء فهم أسئلتك تمامًا في بعض الأحيان. إنه أقل استجابة بكثير من استخدام محرك بحث نموذجي، نظرًا لوجود الكثير من عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي المبهمة التي تحدث في الخلفية. وفي الاختبار الذي أجريته، فإنه يتعطل أيضًا في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد، الأمر الذي يتطلب "إعادة تشغيل" جلستك (لكنه على الأقل لا تومض شاشة زرقاء مثل Windows).

في محاولة لتخفيف توقعاتنا، لدى Microsoft ملاحظة مفيدة مكتوبة أعلى دردشة الذكاء الاصطناعي لـ Bing: "يتم تشغيل Bing بواسطة الذكاء الاصطناعي، لذا فإن المفاجآت والأخطاء ممكنة. يرجى مشاركة التعليقات حتى نتمكن من التحسن!" يبدو أن مايكروسوفت تظهر قليلاً من التواضع هنا من خلال الاعتراف بأن دردشة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ليست مثالية، وتحاول كسب بعض النقاط من خلال القول إنها تستمع إلى تعليقاتك. ومع ذلك، في الغالب، يعد هذا التحذير بمثابة مخرج لشركة Microsoft. أنا لا يمكنني التنويه بقدرة Copilot على كتابة المقالات لك وإجراء محادثات واقعية بشكل غامض، ولكن في اللحظة التي تفشل فيها، يمكن للشركة فقط أن تقول، "إنها مجرد نسخة تجريبية، LOL!"

يكمن الاختبار الكبير لمساعدي الطيارين من Microsoft وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في شيء واحد: الثقة. هل يمكن للمستخدم أن يثق في أنه سيقدم المعلومات ذات الصلة عندما يطرح سؤالاً؟ هل يمكننا التأكد من أن Copilow سيفهم استفسارنا بشكل صحيح؟ يخبرنا آرون وودمان، نائب رئيس قسم تسويق Windows في Microsoft، أن الثقة ستعود في النهاية إلى المستخدمين الذين "يركلون الإطارات" بأنفسهم ويرون مدى جودة أداء Copilot. وقال في مقابلة مع Engadget عند إطلاق Windows Copilot في سبتمبر: "أعتقد أن هذا النوع من النمو العضوي هو الذي سنراه بمرور الوقت". "وأراهن أنها ستكون متفجرة لأن القيمة موجودة، وأعتقد أن العملاء سيرون ذلك بسرعة كبيرة."

رمز شريط مهام Windows Copilot

مايكروسوفت

يعتقد وودمان أيضًا أن المستخدمين سيفهمون أن برنامج Copilot لن يكون مثاليًا دائمًا، خاصة خلال هذه الأيام الأولى. وقال: "أعتقد بشكل غريب أننا ربما نكون أكثر تعاطفاً مع الناس ونفهم أين وصلوا إلى النمو مقارنة بما نحن عليه مع التكنولوجيا". "أعتقد أن أفضل شيء يمكننا القيام به هو أن نعترف بذلك بصدق، وأن نكون شفافين بشأن هذا الأمر. على مستوى ما، في كل محادثة نخوضها، نحاول أن نميل إلى [أن] هذه عملية نمو. نريد أن "تأكد من أنك تفهم المواد المرجعية. أعتقد أن الناس سيفهمون أننا نحاول تسريع جلب التكنولوجيا [الجديدة] إليهم."

لقد كنت أستخدم حلول الذكاء الاصطناعي من Microsoft منذ إطلاق Bing Chat في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من أنها مفيدة للمهام البسيطة، مثل إنشاء جدول مواصفات لمقارنة منتجين، إلا أنها لم تغير طريقة عملي تمامًا. واضطرت مايكروسوفت أيضًا إلى تقييد قدرات Bing Chat بشكل خطير في وقت مبكر بعد أن بدأت في الجدال مع المستخدمين وإصدار ردود مزعجة. في نظام التشغيل Windows 11، يمكن لبرنامج Copilot مساعدتي أحيانًا في العثور على إعدادات مثل الوضع المظلم، ولكن لا يمكنه دائمًا سحب عناصر التحكم داخل جزء Copilot، وأحيانًا يرسلني فقط إلى قوائم الإعدادات العامة إذا لم يتمكن من معرفة ما أقوم به. م أطلب.

في الآونة الأخيرة، أجريت محادثات مخيبة للآمال مع Bing عندما سألته عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لشراء Nintendo Switch (لقد استغرق الأمر بعض الحث لإثارة شائعات عن متابعة محتملة لـ Switch في العام المقبل)، وكان الأمر كذلك. لا تزال القدرة على الإجابة على الأسئلة حول الصور أقل فائدة من بحث الصور في Google.

عندما التقطت صورة لجهاز مراقبة الطفل الخاص بطفلي وسألته "ما هذا؟"، كان Bing على علم بوظيفته، لكنه أخطأ في الطراز الفعلي والشركة المصنعة. استغرق هذا الاستعلام أيضًا خمس ثوانٍ لإكماله. استغرق بحث الصور من Google نصف ثانية وتم التعرف عليه بشكل صحيح على أنه جهاز Eufy Space Monitor. سجل نقطة واحدة للبحث التقليدي (ونعم، أعلم أنه مدعوم أيضًا بمجموعته الخاصة من نماذج الرؤية الحاسوبية).

يمكننا أن ننظر إلى Github Copilot من Microsoft، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2021، كإحدى الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها تعلم كيفية العمل مع الذكاء الاصطناعي. من المفترض بشكل أساسي أن تكون بمثابة شريك جنبًا إلى جنب مع مبرمج ذي خبرة: فهو سيبحث عن المشكلات المحتملة ويمكنه أيضًا إعداد بعض التعليمات البرمجية البسيطة.

وفقًا للمطور Aidan Tilgner، يمكن أن يكون Github Copilot مفيدًا حقًا للمبرمجين، طالما أنك تحافظ على توقعاتك تحت السيطرة. في المقالة "برمجة زوج GitHub Copilot AI: الأصول أم المسؤولية؟" وجد المؤلفون أرغافان مرادي داخل، ووحيد ماجدينساب، وأمين نيكانجام، وفوتسي خومه، وميشيل سي. ديسمارايس، وتشن مينغ جيانغ أن Github Copilot مفيد بالمثل، لكن لاحظوا أنه "يمكن أن يصبح أيضًا مسؤولية إذا تم استخدامه من قبل المبتدئين، أولئك الذين قد لا يكونون كذلك". على دراية بسياق المشكلة وطرق الترميز الصحيحة."

ويضيف المؤلفون: "يقترح مساعد الطيار حلولاً قد تكون مليئة بالأخطاء ويصعب فهمها، والتي قد يتم قبولها كحلول صحيحة من قبل المبتدئين". "إن إضافة مثل هذه التعليمات البرمجية المعقدة والعربات التي تجرها الدواب إلى مشاريع البرامج يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جودتها."

من خلال الاعتماد كثيرًا على مساعدي الطيارين في المستقبل، ربما تكون مايكروسوفت أيضًا تربط نفسها بشكل وثيق بشركة OpenAI، وهي شركة شابة مرت مؤخرًا بواحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع تقلبًا في تاريخ وادي السيليكون. قام مجلس إدارة شركة OpenAI بطرد الرئيس التنفيذي سام ألتمان، ولكن بعد قدر كبير من الضغوط الداخلية (وبعض التملق من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا)، أعاد في نهاية المطاف تعيينه بعد بضعة أيام. إذا مرت OpenAI بحدث مضطرب آخر، فلن يقتصر الأمر على تعرض استثمار Microsoft البالغ 13 مليار دولار للخطر فحسب، بل سيكون أيضًا خطط الشركة المستقبلية لجميع منتجاتها تقريبًا.

وفقًا لـ Windows Central، قد يصل التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل Windows، "Hudson Valley"، في العام المقبل مع عدد كبير من تحسينات الذكاء الاصطناعي. يتضمن ذلك القدرة على تحليل المحتوى المعروض في محادثات الفيديو، ومساعد طيار محسّن يمكنه تذكر كل ما قمت به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبحث أفضل على مستوى النظام. قد تتطلب بعض الميزات أيضًا وحدات معالجة مركزية مزودة بوحدات NPU، مثل الدفعة الأخيرة من شرائح AMD وIntel

أجهزة Core Ultra الجديدة. وهذا مشابه لميزات Windows Studio Effects مثل تمويه الخلفية والتأطير التلقائي، والتي تتطلب أيضًا وحدات NPU.

الشيء الثابت الوحيد حول الذكاء الاصطناعي هذه الأيام هو أن كل شيء يتغير بسرعة. منذ أن بدأت كتابة هذه المقالة، أعلنت Microsoft أنه سيتم ترقية Copilot باستخدام طرازات GPT-4 Turbo وDall-E 3 الأكثر قوة، مما سيجعلها أكثر قدرة. ربما ستتمكن Microsoft وOpenAI في النهاية من إصلاح جميع المشكلات التي رأيتها مع Copilot حتى الآن، وفي النهاية تقديم أداة ذكاء اصطناعي تحويلية متاحة بسهولة للجميع. لكنني كنت أتمنى أيضًا الأفضل عندما يتعلق الأمر بخطتي Duo وNeo للشاشة المزدوجة للشركة، وكل ما حصلت عليه في المقابل كان خيبة الأمل.