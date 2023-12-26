استاذ علاقات دولية: "وقف إطلاق النار بغزة" رسائل مصر في كافة اللقاء

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن من الواضح في الأراضي الفلسطينية ينذر بمزيد من الأزمات المتتالية وليس فقط على مستوى الأمني وايضًا على المستوى السياسي، موضحًا أن هذا ابرز الرسائل التي تناولتها وزارة الخارجية واللقاء اليوم بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الخارجية الأدرني.

وشددت "زهران"، في حوار هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، على أن التنسيق في هذا الإطار من قبل وزارة الخارجية المصرية يأتي على كافة المسارات انطلقًا من الثوابت المصرية في إدارة الملف وليس فقط منذ بداية 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، موضحًا أن تداعيات المتتالية للهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي وخلق جبهات جديدة واضطرابات في الممرات البحرية "البحر الأحمر".

وأوضحت أنه حاليًا يتم تكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في محاولة للوصول لصياغات يبنى عليها هدنة مقبلة، بشكل خاص مع تزايد الخسائر لدى كلا الطرفين، كما أن هناك الأمر أكبر من أن يكون إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونوهت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، بان في كافة اللقاءات مع كل دول العالم والولايات المتحدة كان هناك رسائل مباشرة وهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.