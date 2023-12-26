إضافة المواليد على البطاقة التموينية.. الوزير يصدم الجميع

يبحث الكثيرون عن طرق إضافة المواليد على البطاقة التموينية في مصر، الأمر الذي أوضحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية حاليا إلا لفئات محددة وبعض الحالات الخاصة من الأسر الاولى بالرعاية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش وضع حجر أساس إنشاء ثالث مخزن استراتيجي للسلع الغذائية بمحافظة الفيوم، إلى أنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.

وأوضح المصليحي، أن هناك 61 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية "دعم السلع التموينية"، ونحو 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، لافتا إلى أن ميزانية دعم الخبر تصل إلى 91 مليار جنيه، بينما السلع التموينية تسجل 36 مليار جنيه.

يشار إلى أنه يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن إضافة المواليد ، و فصل الأبناء عن بطاقة التموين حيث تتيح وزارة التموين هذه الخدمة للفئات الراغبة في فصل أنفسهم من بطاقة تموين إلى بطاقة تموين أخرى، لأسباب اجتماعية مثل الطلاق أو الزواج، وتعتبر خدمة الفصل الاجتماعي لبطاقات التموين 2022 من أكثر الخدمات التموينية التي يبحث عنها المواطنون من أصحاب بطاقات التموين.

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضبط لمنظومة الدعم التمويني من خلال تحديث بيانات أفراد بطاقات التموين بهدف تنقية المنظومة من الأفراد غير المستحقين والإبقاء فقط على الأسر المستحقة لدعم الخبز والدعم السلعي الشهري.

الفئات المسموح لهم الفصل:

الزوجة في حال طلاقها بعد استخراج قسيمة طلاق مميكنة يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها.

الفتاة في حال زواجها يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة والدها وإدراجها على بطاقة تموين زوجها.

زوجة الشهيد

الأرملة

تكافل وكرامة

الضمان الاجتماعي

والأسر البديلة

وأصحاب كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء

خطوات الفصل الاجتماعي من بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية من بين 12 خدمة تموينية متاحة عليها خدمة الفصل الاجتماعي لأي من أفراد بطاقة التموين في عدة خطوات تتمثل في:

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي على البوابة،

واختيار خدمة الفصل الاجتماعي،

ثم تحديد سبب الفصل،

واتباع وملء البيانات المطلوبة حول بطاقة التموين.