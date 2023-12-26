قاتل متسلسل يدفع ثمن جرائمه بالسجن الانفرادي 16 ألف يوم ببريطانيا

حصد رقمًا قياسيًا

رقم فريد من نوعه حطمه قاتل متسلسل ، يعُد أخطر قاتل في بريطانيا، قضاه بين غياهب السجن الانفرادي لمده بلغت 16 ألف يوم .

حصد رقمًا قياسيًا

قاتل متسلسل يدفع ثمن جرائمه بالسجن الانفرادي 16ألف يوم ببريطانيا

حيث قالت إدارة سجن بريطاني ؛إن أخطر قاتل في بريطانيًا سيبقى في زنزانته الانفرادية تحت الأرض في أعياد الميلاد، خوفًا على حياة السجناء الآخرين.

قتل ثلاثة نزلاء في السجن

روبرت مودسلي ، القاتل المتسلسل الذي يبلغ من العمر 70عامًا ، قد أمضى القاتل في عيد الميلاد ، قابعًا داخل جدران زنزانة منفردًا تحت الأرض، بعدما قتل ثلاثة نزلاء في السجن.

ويذكر أن مودسلي كان قد دخل السجن منذ أن كان عمره 21 عامًا، بعد إدانته بجريمة قتل في 1974.

وخلال هذا العام، سجل القاتل سيء السمعة رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بأكبر عدد أيام في الحبس الانفرادي، بلغت بـ 16600 يومًا.

زنزانة زجاجية مضادة للرصاص

وأثناء 2021، رفض القضاء السماح له بتمضية عيد الميلاد مع سجناء آخرين.

حيث يعد مودسلي خطيرا جدًا، لدرجة أنه لم يعد مسموحًا له بالاختلاط بالسجناء الآخرين أو الحراس، ويقضي كل وقته بمفرده داخل زنزانة زجاجية مضادة للرصاص، حتى نهاية حياته.

زنزانة تشبه زنزانة قاتل آكلي لحوم البشر

ووفاً لصحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن الزنزانة شبيهة بـ زنزانة قاتل آكلي لحوم البشر “هانيبال ليكتر” في فيلم صمت الحملان.

ويذكر أن مودسلي هو أقدم سجين بريطاني بعد أيان برادي الذي توفي في 2017، بعد أن قضى 51 عامًا في السجن.