عدوى فيروسية السبب الأول في وفاة الأطفال حول العالم.. مفاجأة صادمة

تعتبر النزلة المعوية من أكثر الأمراض التي تؤدي إلى وفاة الأطفال حول العالم، إذ أنها عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية تصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة، وتؤثر سلبًا على حركتها، وتتسبب في تهيج الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري طب الاطفال، إن النزلة الشعبية الحادة فى الاطفال الرضع، لافتا إلى أن النزلة المعوية الفيروسية (بفيروس الروتا) من أخطر النزلات التي يتعرض لها الطفل.

وشدد عبد الحليم على ضرورة الانتباه للرضيع أقل من سنتين حينما يتعرض لكحة شديدة أو اسهال، قائلا "يجب علي كل أم ألا تقول إن طفلها بيسنن او هبعت اسأل على الصفحة للدكتور أو اجرب علاج بتاع الدور اللى فات، لأن كل ساعة تأخير بتفرق في صحة الطفل".

علامات النزلة المعوية كالتالي:

- سرعة التنفس مع نتة أو زراق للطفل..

- كحة مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة..

- شرقة متكررة مع كل راضعة..

- لهفة الطفل على الماية وقلة كمية التبول..

العدوى فيروسية، يعتمد علاجها على تناول الأدوية التي تحفز الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس، فضلًا العقاقير المعالجة للأعراض المصاحبة للمرض، خاصةً الإسهال.

- العدوى بكتيرية، يكمن علاجها في تناول المضادات الحيوية، التي يتم تحديدها بعد عمل مزرعة للبراز، للتعرف على نوع البكتيريا المسببة للمرض.

- العدوى الطفيلية، يمكن علاجها بمضادات الطفيليات.