عاجل
أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة التموين تعقد اجتماعًا لتمويل 250 ورشة ذهب وفضة

مصلحة دمغ المصوغات
مصلحة دمغ المصوغات والموازين

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، اجتماعًا يوم غد الأربعاء، لمناقشة تمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه.

بروتوكول ورشتي

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ بروتوكول "ورشتي" الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الزراعي المصري بداية الشهر الجاري، بهدف دعم وتنمية ورش المشغولات الذهبية والفضية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

txt

توجيه الشكر لوكيل وزارة التموين بالشرقية لحل أزمة السكر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، معاون الوزير أحمد كمال، أن الاجتماع يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف كمال أن الوزير، وجه بعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، حيث سيساهم مشروع ورشتي في تشغيل عدد كبير من الشباب، والحفاظ على صناعة الذهب التي تعد من أهم الصناعات الوطنية الهامة.

txt

توجيه الشكر لوكيل وزارة التموين بالشرقية لحل أزمة السكر

مواد متعلقة

وكيل وزارة التموين بأسيوط: لاتوجد أزمة سكر ومتوفر بكميات بـ27 جنية للكيلو

حاتم النجيب: "منافذ وزارة التموين الثابتة والمتحركة أحد أسباب زيادة المعروض بالقاهرة الكبرى"

أسعار حلوى المولد في منافذ وزارة التموين
الجريدة الورقية