وزارة التموين تعقد اجتماعًا لتمويل 250 ورشة ذهب وفضة

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، اجتماعًا يوم غد الأربعاء، لمناقشة تمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه.

بروتوكول ورشتي

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ بروتوكول "ورشتي" الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الزراعي المصري بداية الشهر الجاري، بهدف دعم وتنمية ورش المشغولات الذهبية والفضية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، معاون الوزير أحمد كمال، أن الاجتماع يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف كمال أن الوزير، وجه بعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، حيث سيساهم مشروع ورشتي في تشغيل عدد كبير من الشباب، والحفاظ على صناعة الذهب التي تعد من أهم الصناعات الوطنية الهامة.