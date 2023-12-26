وصايا النبي الكريم لأمته.. حقوق الجار وكيفية التعامل معه

حث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على أداء حقوق الجار، وجعل ذلك من علامات الإيمان، ففي الحديث الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره".

أهم وصايا النبي الكريم

وفيما يلي أهم وصايا النبي الكريم في التعامل مع الجار: