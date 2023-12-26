وصايا النبي الكريم لأمته.. حقوق الجار وكيفية التعامل معه
حث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على أداء حقوق الجار، وجعل ذلك من علامات الإيمان، ففي الحديث الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره".
أهم وصايا النبي الكريم
وفيما يلي أهم وصايا النبي الكريم في التعامل مع الجار:
- إكرام الجار والإحسان إليه، وذلك بتقديم له المساعدة والعون عند الحاجة، واحترامه، واجتناب أذيته.
- محبة الخير للجار، وذلك بالدعاء له، وبذل الجهد لتحسين حياته.
- التحذير من قطع المعروف عن الجار، وذلك بتقديم الهدايا له، والمشاركة معه في الأفراح والأحزان.
- الإهداء للجار، وذلك بتقديم الطعام أو غيره من الأشياء المفيدة له.
- النهي عن إيذاء الجار، وذلك بكل قول أو فعل يسبب له الأذى أو الضيق.
- تقديم الجار على من سواه، وذلك في تقديم الهدايا والمساعدة.