عاجل
أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

وصايا النبي الكريم لأمته.. حقوق الجار وكيفية التعامل معه

دعاء
دعاء

حث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على أداء حقوق الجار، وجعل ذلك من علامات الإيمان، ففي الحديث الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره".

txt

دعاء أول السنة وأخرها.. ولماذا يحرمهم البعض؟

 أهم وصايا النبي الكريم 

وفيما يلي أهم وصايا النبي الكريم في التعامل مع الجار:

  • إكرام الجار والإحسان إليه، وذلك بتقديم له المساعدة والعون عند الحاجة، واحترامه، واجتناب أذيته.
  • محبة الخير للجار، وذلك بالدعاء له، وبذل الجهد لتحسين حياته.
  • التحذير من قطع المعروف عن الجار، وذلك بتقديم الهدايا له، والمشاركة معه في الأفراح والأحزان.
  • الإهداء للجار، وذلك بتقديم الطعام أو غيره من الأشياء المفيدة له.
  • النهي عن إيذاء الجار، وذلك بكل قول أو فعل يسبب له الأذى أو الضيق.
  • تقديم الجار على من سواه، وذلك في تقديم الهدايا والمساعدة.
txt

دعاء مستحب أثناء الركوع في الصلاة

مواد متعلقة

دعاء أول السنة وأخرها.. ولماذا يحرمهم البعض؟

دعاء لحفظ اللسان من اللعن

جاد الرب يكشف عن دعاء يقضي الحاجات وأسرار للاستجابة
الجريدة الورقية