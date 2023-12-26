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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل فاركو في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

خالد جلال
خالد جلال

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي فاركو، التشكيل الأساسي للاعبيه ، استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري، الذي ينطلق بعد قليل على ملعب ستاد الإسكندرية، لحيساب منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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الأهلي يُنهي مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لنهائي السوبر المصري

ويمثل فاركو في اللقاء كل من ..

حارس المرمى: شيكا.
خط الدفاع: عبدالله بكري- ياسين السيد- وليد علي- أحمد محمد. 
خط الوسط: أحمد إبراهيم- عزمي غوما- محمد فخري- باباكار- أحمد شريف. 
خط الهجوم: سوكاري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و3 تعادلات وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة بالدوري حتي الآن.

على الجانب الأخر يخوض فريق فاركو المباراة متأثرًا بنتائج السيئة حيث لم يحقق يوى انتصار وحيد بالدوري حتى الآن، بينما تعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات وحصد 5 نقاط يقبع بها في المركز الـ18 والأخير بالدوري.

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