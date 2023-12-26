مابولولو وبواتينج يقودان الاتحاد السكندري أمام فاركو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل مواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري أمام فاركو في السابعة من مساء الليلة، والتي يشهدها ملعب الإسكندرية.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: سيف تقا، هشام صلاح، عمرو صالح، إسلام أبو سليمة.

الوسط : خالد الغندور، مورو ساليفو، عبدالغني محمد، كريم الديب .

خط الهجوم : مابولولو، بواتينج .

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتزيل فاركو الترتيب بـ 5 نقاط.