الإسماعيلية: استلام وتوزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

استلمت اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أجهزة التابلت الخاصة بالطلبة وتم وضع خطة للتسليم الفورى بجميع أنحاء المحافظة

وأكد دكتور محم بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انه عقب استقبال بمخازن المديرية أجهزة تابلت الصف الاول الثانوي تم توزيعها على الإدارات التعليمية الثمانيه اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023م بحضور د. سامي فضل وكيل المديرية والأستاذ احمد سيف مدير أمن المديرية ومسئولى التطوير التكنولوجي ومسئولي التوريدات .

حيث تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وقال احمد سيف مدير أمن المديرية ومسئولى الحراسة بكافة المحافظة انة تم التنبية وعمل نشرة لكافة المدارس بالمحافظة بالتواجد الأمنى داخل المدارس والمتابعة الميدانية على المخازن والحراسة الشديدة حتى الانتهاء من عملية تسليم كافة الطلاب وعمل تقرير يومى وعرضه على وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية