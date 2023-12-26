"سوهاج الأزهرية" تعلن عن افتتاح مرحلة ثانوية بمعهدين فتيات بإدارة البلينا

أعلن فضيلة الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية عن موافقة السلطة المختصة عن فتح قسم ثانوي بمعهد فتيات أولاد عليو ومعهد فتيات الحرجة قبلى التابعين لإدارة البلينا وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وصرح حمادى بأن المنطقة تسعى جاهدة في توفير سبل الراحة لبنات المسلمين ، وفتح مرحلة ثانوية للفتيات سيخفف عنهن السفر للمدينة .

وقدم فضيلة الدكتور أحمد حمادى شكر خاص لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى لا يتوانى لحظة واحدة فى خدمة طلاب وطالبات الأزهر الشريف والعمل دائما على راحتهم ومن جانبه قدم الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.