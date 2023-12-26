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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومى للمرأة يهدى فتيات كورال ذوى الهمم بدار الأوبرا فساتين صنعت بأيادى متدربات

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شهد حفلة كورال ذوى الهمم بدار الأوبرا المصرية، ظهور الفتيات بفساتين مميزة  صممت خصيصًا لهن لارتدائها خلال الحفل الذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

المجلس القومى للمرأة

والفساتين اللاتى يرتديها الفتيات جاءت إهداء من المجلس القومى للمرأة، حيث صنعت بأيادى سيدات مصريات متدربات بمشغل الجيزة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث أهداها المجلس لهن لارتداءها خلال الحفل وحفلاتهم المستقبلية .

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مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وتضمن تدريب السيدات على كل مراحل الخياطة، بما في ذلك القص والباترون والتفصيل والتقفيل، حيث يهدف المجلس إلى تنمية قدرات السيدات لتمكينها اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتها واسرتها.

و قدم الطلاب ذوي القدرات الخاصة من فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، الحفل الفنى على مسرح الجمهورية.

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مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

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