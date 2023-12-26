رئيس الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، لسير العمل بامتحانات النقل الابتدائي و الإعدادي للفصل الدراسي الأول، في يومها الرابع، بلجان إدارة الإسماعيلية، حيث زار فضيلته مجمع معاهد آل سهمود الذي يضم معهد آل سهمود الابتدائي، ومعهد فتيات آل سهمود الإعدادي، وذلك للاطمئنان على أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد.

مشددًا على ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة، وتكثيف الجهود المبذولة لنجاح عملية الامتحانات؛ وقد رافق فضيلته الأستاذ نجيب محمد، مدير إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية انة تم التنبية على كافة المراقبين والاداريين بعمل تقرير يومي عن سير العملية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة ووضع ضوابط لعميلة الامتحان وسير الامتحان فى جوة من الهدواء والراحة ببن الجميع مع الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بقطاع الأزهر الشريف