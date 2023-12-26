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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اعرف فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 برقم العداد

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023، وذلك من أجل سداد القيمة المستحقة.

يقدم المقال خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر ديسمبر 2023، كما يوضح كيفية سداد الفاتورة إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد:

  1. الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني.
  2. النقر على أيقونة خدمات.
  3. اختيار الاستعلام عن الفواتير.
  4. اختيار الشركة التي تتبعها.
  5. إدخال قراءة العداد.
  6. إدخال الكود الخاص بك.
  7. النقر على استعلام.
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خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً:

  1. الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
  2. اختيار أيقونة دفع الفاتورة.
  3. تسجيل الدخول.
  4. إدخال بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.
  5. النقر على السداد بواسطة فوري.
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التوصيات:

  • مراجعة فاتورة الكهرباء جيدًا قبل السداد، للتأكد من صحة القيمة المستحقة.
  • استخدام العداد الكهربائي مسبوق الدفع بشكل صحيح، لتجنب الأخطاء الشائعة في استعماله.
  • التقديم على تركيب عداد كهرباء كودي، للحصول على العديد من المزايا.

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