عاجل
أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هدف روبن نيفيز الأفضل في الجولة 18 بالدوري السعودي (فيديو)

روبين نيفيز
روبين نيفيز

فاز روبن نيفيز، نجم الهلال بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 18 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

txt

نيوكاسل يسقط بثلاثية أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

وكان الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي لهذا الموسم قد أعلن عن فوز هدف نيفيز بأفضل هدف خلال الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي.

جاء هدف نجم الهلال السعودي خلال لقاء الزعيم أمام أبه، والتي انتهت بنتيجة ثقيلة 7/0 ، فقد نجح البرتغالي في تسجيل هدفه الفائز بالأفضل خلال الجولة الثامنة عشر بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني من المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع نيفيز التفوق على نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك، والذي أحرز هدفًا في شباك ضمك، وأيضًا هدف أليكس تيليس، ظهير النصر في مرمى الاتفاق.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ 50 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ 40 نقطة، لكنه لعب عدد مباريات أقل من الزعيم.

مواد متعلقة

نيوكاسل يسقط بثلاثية أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض المران في الإمارات
الجريدة الورقية