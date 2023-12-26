الأهلي يحفز الجماهير لحضور نهائي السوبر أمام فيوتشر
تواصل روابط محبي الأهلي دعواتها لعشاق المارد الأحمر لحضورنهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا، في المباراة التي تقام مساء الخميس القادم في الإمارات.
وقامت جماهير الأهلي بتوجيه الدعوة نحو ضرورة الحضور بكثافة في المباراة من أجل مساندة الفريق، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، والتتويج باللقب.
وجاءت هذه الدعوات بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد سبق له توجيه رسالة خاصة للجماهير جاء فيها : "لدي حالة حب لدي جمهور الأهلي وأعلم أنهم في ظهرنا ودائما مساندين لنا، نحتاجكم بشكل غير عادي من أجل الوصول للنهائي ونحقق اللقب سويا".
كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد أن تخطى عقبة فريق سيراميكا كيلوباترا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين الماضي.