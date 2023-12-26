عاجل
أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يحفز الجماهير لحضور نهائي السوبر أمام فيوتشر

إمام عاشور
إمام عاشور

تواصل روابط محبي الأهلي دعواتها لعشاق المارد الأحمر لحضورنهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا، في المباراة التي ‏تقام مساء الخميس القادم في الإمارات.‏

txt

نيوكاسل يسقط بثلاثية أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

وقامت جماهير الأهلي بتوجيه الدعوة نحو ضرورة الحضور بكثافة في المباراة من أجل مساندة الفريق، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والتتويج باللقب.‏

جماهير الأهلي

‎وجاءت هذه الدعوات بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد سبق له توجيه رسالة خاصة للجماهير جاء فيها : "لدي حالة حب لدي جمهور ‏الأهلي وأعلم أنهم في ظهرنا ودائما مساندين لنا، نحتاجكم بشكل غير عادي من أجل الوصول للنهائي ونحقق اللقب سويا‎".‎

كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد أن تخطى عقبة فريق سيراميكا كيلوباترا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ‏مساء الإثنين الماضي.‏

مواد متعلقة

فيديو.. أهداف مباراة نيوكاسل ونوتينجهام بالدوري الإنجليزي

نهائي السوبر المصري .. القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ومودرن فيوتشر
الجريدة الورقية