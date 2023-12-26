وفقًا للقانون .. تعرف علي عقوبة الجرائم الالكترونية العمد ؟

مع الاستخدام المتزايد للمواطنين علي وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية ، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن واستقرار الوطن ، وقد قانون العقوبات المصري، عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص، يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينةوخاصة لو كانت متعمده .

وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة الجرائم الالكترونية العمد ؟

عقوبة الجرائم الالكترونية العمد

وتتمثل عقوبة كل من تسبب عمدًا تعطيل الشبكات المعلوماتية، أو إجراء معالجة عليها، أو التشويش على بعض المعلومات، أو العمل على إعاقتها بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين.

وفي حالة وقوع الجرائم الالكترونية على أي من الأشخاص الاعتبارية في الدولة، فأنه يتم تطبيق عقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه، ولا تقل هذه الغرامة المالية عن 500 ألف جنيه مصري.

وتتمثل عقوبة استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق تتمثل في الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين، بينما في حالة استخدام أي من الوسائل المعلوماتية والوصول إلى أي من المعلومات بهدف الحصول على أموال الغير، فأن العقوبة في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بتطبيق أي من العقوبتين السابقتين.