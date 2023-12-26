الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سياسي عراقي: نحن أحرار في بلادنا والتواجد الأمريكي بات مرفوض (فيديو)

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق

أكد أحمد الخضر، الباحث السياسي من بغداد، أن موقف الحكومة العراقية والبيان الصادر عنها اليوم الثلاثاء هو رد على العدوان الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة لأهزة أمنية عراقية، وهي مؤسسة "الحشد الشعبي" في العراق، وهي مؤسسة دستورية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

موقف الحكومة العراقية

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وأضاف "الخضر"، خلال مداخلة عبر الإنترنت بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المزاعم الأمريكية لا تقنع الحكومة العراقية والتي تريد أن تصدر مشاكلها للدولة الأخرى، مؤكدًا أن بيان وزارة الدفاع الأمريكية يتضمن بأن هذه المواقع تابعة لفصائل تقوم باستهداف التواجد الأمريكي في العراق وأن هذا القصف جاء ردًا على استهداف قاعدة في شمال العراق.

وأوضح أن هذه المواقع عي تابعة للحشد الشعبي وهذا الخلط الأمريكي لا يقنع شعوب العالم، مشددًا على أن الموقف الأمريكي الدولي في مأزق ومصداقية أمريكا أصبحت على المحك بسبب دعمها لأنظمة مثل إسرائيل والتي يتم وصفها بانها أكثر عنصرية.

وشدد على أن الحكومة العراقية لا تأوي أي عناصر موالية لإيران وهي فقط لديها علاقات مع إيران، منوهًا بأن العراقيين أحرار في بلادهم والتواجد الأمريكي بات مرفوضًا والحكومة العراقية لديها أسلوب خاص في التعامل مع واشنطن وهناك قنوات دبلوماسية، موضحًا أن البرلمان أعطى الضوء الأخضر للحكومة العراقية لتقليص أعداد التحالف الدولي في العراق.

“العض على الأصابع” لعبة قديمة تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك قواعد عسكرية في العراق وسوريا مع الميليشيات العسكرية التابعة لإيران والتي تستهدفها بالصواريخ والمسيرات وتقلل من هيبة أكبر إمبراطورية على وجه الأرض بسبب تأييدها ومساندتها العسكرية والدبلوماسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وما ترتكبه من فظائع وجرائم في قطاع غزة.

وتحرص أمريكا على الالتزام بقواعد اللعبة وتحمل ألم العض من قبل الميليشيات لأبعد درجة، لتجنب توسع الصراع إلى حرب إقليمية مع إيران المسلحة بأفضل التقنيات العسكرية والتي تخطط للحرب منذ زمن بعيد، وسط تربص قوى نووية عظمى مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وفي أحدث مجريات الصراع، أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى للدمار الهائل عقب استهداف القوات الأمريكية أحد مواقع كتائب حزب الله المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي في محافظة بابل العراقية.

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