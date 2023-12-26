الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تدل على حجم توحش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

مبان مدمرة في غزة
مبان مدمرة في غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه حتى الآن لا يوجد أفق لانتهاء الحرب، منوهًا بأن الاحتلال لديه حالة سعار من خلال قصفه العشوائي لمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأضاف الرقب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحرب في غزة تعطي دلالة على حجم توحش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة أنه لم يجد من يقف ضد آلة القصف والقتل ضد الفلسطينيين.

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ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بأنه رغم النداءات الفلسطينية لإغاثة أهالى غزة إلا أن المجتمع الدولي "خارج الخدمة"، وأيضًا المؤسسات الدولية لا تخدم إلا من يلتقي مع مصالحها، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يقتل أمام مشهد على مرآى ومسمع من العالم.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أننا نشهد إبادات جماعية للشعب الفلسطيني، حيث إن آخر 24 ساعة شهدت سقوط أكثر من 200 شهيد بالمنطقة الوسطى وخان يونس، ولا يوجد مكان آمن في غزة.

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