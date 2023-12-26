الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كوب زبادي يدفع فتاة لـ “قطع أصابع أخيها” في تشيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

لم تعد الجرائم الدموية بمعزل عن أبناء الدم الواحد والروابط الأسرية الوثيقة، فصارت مادة إعلامية متكررة شاهدة على مدى العنف الذي وصلت إليه الكثيرون في وقتنا هذا، حيث يزهق الأخ روح أخيه من أجل حفنة من الاموال، حتى أن الابن صار مضحيًا بروح أمه التي حملته في أحشائها وسهرت على راحته منذ أن كان صبياً يافعاً، ومؤخرا سمعنا عن فتاة تقطع أصابع أخيها من أجل "كوب زبادي"

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 كوب زبادي  يدفع  فتاة   لـ “قطع أصابع أخيها”  في  تشيلي 

وتعود تفاصيل الواقعة ، أن فتاة من تشيلي  علي حسب  ما ذكر في موقع  "El.kz"    ، أنها أقدمت علي قطع أصابع يد أخيها بعد شجار نشب بينهما بسبب كوب من  الزبادي خاص بها .

شجار نشب بسبب الزبادي

وتبعا للموقع ؛ فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاما ، استيقظت في الصباح ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، فنشب شجار بينها وبين أخيها، وبعد جدال متوتر وشجار .

  غادرت الفتاة المكان لكنها عادت ليلا، وحين كان أخوها نائما استيقظ على صوت منشار كهربائي ، ورأى أخته تحاول قطع يده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده بالمنشار.

تم اعتقال الفتاة من قبل هيئة إنفاذ القانون، وذكرت أثناء التحقيقات معها "أنها أقدمت على فعلتها لأن شقيقها كان يأخذ طعامها باستمرار من الثلاجة دون إذن، وقررت معاقبته (عقابا عادلا) على سرقاته"من وجهة نظرها .

 

 

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