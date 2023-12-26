صدق أو لا تصدق .. ارتفاع تاريخي ينعش مستقبل الاستثمار في الذهب

قال وائل شهبون، المستشار الاقتصادي للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالسوق العالمي الذي شهد تحركًا بشكل كبير نتيجة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وإعلان لجنة السياسة النقدية الأمريكية تخفيض الفائدة حوالي 3 مرات في 2024.

وأضاف شهبون في تصريحه لـ"الوفد"، أن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي كان أمر متوقع نظرصا لعدم قدرته على اي ارتفاعات جديدة في سعر الفائدة، إذ تسببت الزيادات المتتالية في تعرض الاقتصاد الأمريكي لمشاكل ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

أما فيما يخص سوق الذهب، أكد أنه مع أول قرار في 2024 بتخفيض الفائدة سترتفع أسعار الذهب بشكل كارثي، فهناك اتجاه قوي بكل المؤشرات الاقتصادية ناحية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، نتيجة توجه الناس للحفاظ على العملة الشرائية.

وتابع: متوقع في 2024 حدوث أسعار قياسية جديدة للذهب في البورصات العالمية، والسوق المحلي يشهد مجموعة من التحديات تجعل الأسعار أعلى من السعر العالمي، وذلك بسبب عدم وجود سيولة دولارية كافية لاستيراد خام الذهب، وارتفاع حجم الطلب المحلي عن المعروض، وتغير ثقافة المصريين في اقتناء الذهب والتوجه لشراء العملات والسبائك للادخار بدلا من المشغولات.

وأكد أن مستقبل الاستثمار في الذهب واعد، لقدرته العالية على مواجهة التحديات العالمية وصموده رغم ما يشهده العالم من أزمات ورغم ذلك لم ينطفأ بريقه.

أسعار الذهب اليوم

ويشهد سوق الذهب ارتفاع ضخم في الأسعار لأول مرة في تاريخه، إذ تخطة عيار 21 الأكثر مبيعًا حاجز الـ 3000 جنيه.

عيار 18:- 2781 جنيهًا.

عيار 21:- 3245 جنيهًا.

عيار 24:- 3709 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 25960 جنيهًا.

وقية الذهب:- 115337 جنيهًا.